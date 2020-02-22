Аркадий Ротенберг: дворец единоборств в Сочи станет "кудоканом" для самбистов РФ

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Дворец единоборств, который появится в Сочи после реконструкции олимпийской арены "Ледовый куб", станет для российских дзюдоистов и самбистов своего рода "кудоканом". Об этом в Сочи во время заседания круглого стола, посвященного созданию Лиги боевого самбо, заявил президент лиги Аркадий Ротенберг.

Декларация о создании лиги была подписана в Сочи Ротенбергом, президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым и главами всех континентальный федераций самбо. В субботу в Сочи на арене "Ледового куба" пройдет первый чемпионат лиги.

"В свое время два-три года назад наш президент отдал нам дворец, в котором раньше занимались керлингисты, их он не устраивал, нам пригодился. И мы собираемся делать такой маленький "кудокан" по самбо и дзюдо - зал будет приспособлен для профессионального боевого самбо, там можно проводить любое соревнование в любое время", - сказал Ротенберг.

Институт "Кудокан" был создан основателем дзюдо Дзигоро Кано в Токио. Является мировым центром развития дзюдо, сегодня на его площадках проходят семинары и тренировочные лагеря для спортсменов.