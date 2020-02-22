Глава FIAS Шестаков считает историческим моментом создание Лиги боевого самбо

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает историческим моментом создание Лиги боевого самбо - о ее появлении мечтало не одно поколение самбистов. Об этом Шестаков заявил ТАСС после подписания декларация о создании Лиги в Сочи.

Подписи под декларацией поставили президент Лиги Аркадий Ротенберг, президент FIAS Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо. Цель декларации - развитие лиги профессионального боевого самбо в мире.

"Создание подобной лиги - давняя мечта всех самбистов, и мы не первое поколение, мечтавшее об этом. Идея создания Лиги боевого самбо появилась пять-шесть лет назад, и сегодня подписание декларации о ее создании по праву можно считать историческим моментом в развитии нашего вида спорта", - рассказал Шестаков.

На вопрос ТАСС о коммерческой составляющей нового проекта, Шестаков отметил: "Почему нет? А кикбоксинг, а муай-тай, а карате? Мы столько развивали самбо, столько добивались его популярности, что сейчас уже можно думать и о каких-то коммерческих проектах".

Как пояснил Шестков, двери в Лигу открыты для всех самбистов: "Двери открыты для спортсменов всех видов - и спортивного, и боевого, и даже о женском речь идет. Конкуренция будет серьезная, сейчас во всем мире есть уже немало сильных спортсменов".

На сегодняшний день самбо в мире официально представляют 84 страны, еще 40 являются кандидатами в члены FIAS.