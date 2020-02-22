Самбисты сборной России готовы выступать в новой Лиге боевого самбо

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Самбисты сборной России выразили желание выступать в новой Лиге боевого самбо, это позволит им как можно дольше оставаться в своем виде спорта и зарабатывать им на жизнь. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков.

Декларация о создании Лиги боевого самбо была подписана в субботу в Сочи. Подписи под документом поставили ее президент Аркадий Ротенберг, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо. Цель декларации - развитие Лиги профессионального боевого самбо в мире. Первый чемпионат Лиги пройдет в субботу в Сочи на арене "Ледяной куб".

"Создание Лиги боевого самбо позволит спортсменам дольше оставаться в своем виде спорта, зарабатывать на жизнь тем, что они умеют. На собрании команды спортсмены выразили желание участвовать в ней, тем более что Лига будет взаимодействовать с календарем Всероссийской федерации самбо. Важно, чтобы спортсмены могли зарабатывать тем, что умеют. На любительском уровне они завоевывают титулы, имя, в Лиге они смогу зарабатывать себе на жизнь, становясь ее героями", - рассказал Конаков.

"Спортсмены станут узнаваемы. Плюс сейчас многие из членов сборной, достигнув определенного уровня в самбо, начинают участие в профессиональных боях. А зачем, если у них есть то, что им близко, и это Лига боевого самбо", - подчеркнул тренер.