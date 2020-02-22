Елисеев считает ненормальным, что к Логинову во время чемпионата мира заявилась полиция

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев считает ненормальным, что итальянская полиция устроила обыск у его напарника по команде Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце. Об этом он заявил журналистам после эстафетной гонки, которая прошла через несколько часов после обысков.

В субботу сборная России, в составе которой, помимо Логинова и Елисеева, выступали Евгений Гараничев и Никита Поршнев, заняла четвертое место в эстафете. Утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU).

"Эти события коснулись всей команды. Я считаю ненормальным, что Сашу все время треплют. Мы, естественно, поддерживаем его, - сказал Елисеев. - Была и злость, и обида. Однозначно, вся эта ситуация ужасна".

"Лично мой настрой на гонку это не сбило, бороться надо в любой ситуации", - добавил он.

Обыски проводились в связи с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович 16 февраля посетил гонку преследования по чужой аккредитации. 19 числа IBU отправил в итальянскую прокуратуру запрос с просьбой проверить деятельность Касперовича на чемпионате мира, который является личным тренером биатлониста уже несколько лет.

Он тренировал его и в 2013 году, когда Логинов сдал допинг-пробы, в которых был найден запрещенный препарат эритропоэтин. Спортсмен был отстранен от соревнований на три года. После дисквалификации он неоднократно подвергался нападкам со стороны конкурентов в связи с тем, что он не объяснил причину попадания в его организм ЭПО и не извинился за содеянное.