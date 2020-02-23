Боксер Фьюри считает, что Уайлдер сумеет вернуться и вновь стать чемпионом

ТАСС, 23 февраля. Британец Тайсон Фьюри, завоевавший титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, победив в воскресенье Деонтея Уайлдера, заявил, что американец сумеет оправиться от поражения и вновь станет чемпионом. Такое мнение Фьюри высказал после окончания поединка, комментарий британца приводит вещательная корпорация Би-би-си .

В воскресенье Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу поединка Фьюри отправлял американца в нокдаун.

"Я хочу сказать Деонтею Уайлдеру, что он показал сердце чемпиона. Он встал и сразился в седьмом раунде. Он воин, он оправится от поражения и снова станет чемпионом. Но король вернулся на вершину трона", - сказал Фьюри.

Фьюри впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. 31-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.