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Бокс

Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри AP Photo/Isaac Brekken
Описание
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 23 февраля. Британец Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада), Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри, который прошел в декабре 2018 года, завершился ничейным результатом.

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Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру, британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. 31-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 побед (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет британец Энтони Джошуа (WBA, IBF и WBO).

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