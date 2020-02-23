Тренер биатлониста Логинова раскритиковал Драчева за сравнение с туристом

Международный союз биатлонистов (IBU) инициировал разбирательство с привлечением итальянской полиции в связи с тем, что Касперович воспользовался чужой аккредитацией на чемпионате мира в Антхольце. Поскольку тренер и спортсмен ранее были причастны к нарушению антидопинговых правил, использование чужой аккредитации, по мнению IBU, могло быть связано с сокрытием новых нарушений. В субботу после утренних обысков полиции в отеле сборной России Драчев заявил, что для Касперовича аккредитация на чемпионате мира не предусматривалась, поскольку на турнир он приехал туристом.

"Думаю, Владимир Петрович давал интервью на эмоциях. Начну с того, что мое участие в заключительном этапе подготовки к чемпионату мира и в самом турнире обсуждалось еще на "Ижевской винтовке". Когда я приехал на сбор в Риднау и там задал вопрос об аккредитации, мне сказали, что такой возможности не будет. Я согласился, решил, что буду работать на дистанции, мне этого было достаточно, нужны были корректировка по дистанции и общение со спортсменом", - сказал Касперович.

"Плюс он сказал, что я приехал как турист, но надо фильтровать любую речь, все же это медийный человек, тем более он представляет Государственную думу. Так нельзя, считаю, Владимир Петрович не прав. Мы на днях вместе были на дне рождения у Владимира Брынзака, там мы хорошо общались, нормально попрощались, и никаких предпосылок к этому не было. Он мог подойти ко мне и сказать, что здесь мне нечего делать, и был вправе так сделать", - добавил он.