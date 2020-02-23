Понадеялся на авось. Авантюра тренера подтолкнула Логинова к окончанию карьеры

После финиша четвертым в эстафете россиянин заявил, что устал от постоянной травли и очень расстроен тем, что у него отобрали телефон

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Если оставить за скобками неадекватную реакцию Международного союза биатлонистов (IBU) на безобидный с виду проступок Александра Касперовича, решение личного тренера Александра Логинова воспользоваться чужой аккредитацией выглядит не очень умно. Если бы в этой истории оказался тренер любого другого спортсмена на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, до приезда полиции дело бы не дошло.

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Однако в ситуации, когда лучший биатлонист России находится под пристальным вниманием антидопинговых служб, когда он выступает в атмосфере недоверия со стороны соперников, идти на нарушение было недальновидно. Возможно, что стресс, связанный с крайне неприятными новостями, как раз и помешал российским эстафетным командам добраться до наград. Россиянки стали лишь восьмыми, мужская команда заняла четвертое место. Касперович понадеялся на авось, видимо, по привычке, поскольку ранее не раз прибегал к подобной практике. Да и не только он, если верить главному тренеру сборной России Анатолию Хованцву, в биатлонной тусовке такое случается часто. Даже сейчас, на чемпионате мира в Антхольце, на использовании чужой аккредитации попался французский сервисмен. Его за это наказали на 500 евро, и на этом дело было закрыто, никакой полиции к нему в шесть утра не приезжало. Отняли последнюю радость Но у французского сервисмена в карьере не было допингового случая, у Касперовича и Логинова - был. Случилось это шесть лет назад, когда в допинг-пробах Логинов был найден запрещенный препарат эритропоэтин. Довольно серьезный допинг, который по определению не может попасть в организм случайно, поскольку вводится с помощью инъекций.

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За это российского биатлониста до сих пор не могут просить ряд ведущих биатлонистов мира, которые ждут от Логинова объяснений случившемуся или хотя бы извинений. Он их пока не предоставляет, однако на чемпионат мира он приезжает все с тем же личным тренером, который селится в соседней с ним комнате в гостинице сборной. А потом идет на обман, добывая чужую аккредитацию у одного из сотрудников украинской сборной. Ситуация выглядит не очень красиво, для IBU - еще и подозрительно. Причем настолько, что Biathlon Integrity Unit - его независимой дисциплинарной орган - направляет запрос в полицию. Случилось это 19 февраля - через три дня после появления Касперовича на гонке преследования, где Логинов стал третьим. У полиции был четверг и пятница, чтобы провести обыски в соответствии с заявлением в прокуратуру, однако для рейда она выбрала утро перед эстафетой. В итоге Логинов, его сосед по команде и напарник Евгений Гараничев, Касперович, его жена и внучка были разбужены в шесть утра, их комнаты досмотрены, телефоны и ноутбуки подозреваемых изъяты.

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Прямо скажем, не самое приятное событие для спортсмена, тем более что до старта ему оставалось несколько часов. Во время чемпионата мира Логинов и без того пережил немало трудных минут, несмотря на победу и третье место. В Антхольце коллеги продолжали его критиковать за допинговое прошлое, люди на трибунах - не массово, но освистывать. Его единственной отдушиной была жена и новорожденная дочка. Фотографии и видео ребенка жена присылала ему каждый день по несколько раз. В своих небольших интервью Логинов говорил о том, что скучает по семье и ждет окончания чемпионата мира, чтобы воссоединиться с ней. Телефон был его чуть ли не единственным источником положительных эмоций на турнире. Итальянская полиция забрала и его. "Я уже не молодею" С этим Логинову справиться уже было очень несложно, и он даже нарушил обет молчания, который взял на время чемпионата мира. Да, он признал ошибку своего личного тренера, однако последовавшие за ним действия он счел несоразмерными правонарушению.

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"Да, я знаю, что он взял чужую аккредитацию, и мне обидно, что так получилось. Я это не поддерживаю. Но за это должен быть штраф, а не то, что последовало. Я просто в шоке", - сказал Логинов. "Полиция сегодня не просто ввалилась к нам в номер в без десяти минут шесть утра. Я сидел в трусах, а сотрудники взяли наши ружья и отнесли их подальше от нас. Я сначала не понял, в чем дело, а потом понял, что они считают, что приехали к преступникам. Они даже открывашку со стола забрали", - добавил он. Логинов далек от политики, ему сложно понять, как безобидное правонарушение может стать поводом для таких действий. Однако тренер в этой истории все же должен был просчитать последствия. Как итог - Логинов заявил, что может вскоре завершить карьеру, поскольку устал от постоянной травли.

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"Сейчас я уже ничему не удивляюсь, - сказал Логинов. - Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней". "Пусть проверяют, я никогда не скрывался, пусть меня хоть каждый день проверяют, только зачем надо было сегодня отнимать телефон? Для меня это самая больная тема. Я не могу пообщаться ни с семьей, ни с близкими. Я даже в системе ADAMS не могу заполнить информацию о своем местоположении", - добавил он, отметив, что не знает, когда полиция вернет ему его вещи. Стороны сближаются Пока сложно сказать, как дальше сложится судьба Логинова. Однако очевидно одно - в истории с его допинговым прошлым надо ставить точку. В Антхольце спортсмен заявил, что готов объясниться с коллегами, которые жаждут знать правду о его темном прошлом. В субботу он еще раз подтвердил, что готов пойти на контакт с теми, кто его критикует.