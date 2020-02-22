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Чемпионат мира по биатлону

Французские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира

Сборная России заняла четвертое место
Кентен Фийон Майе AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Кентен Фийон Майе
© AP Photo/Matthias Schrader

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная Франции заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Французы на дистанции 4х7,5 км показали результат 1 час 12 минут 35,9 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах четыре дополнительных патрона. Вторыми стали спортсмены из Норвегии (отставание 21,5 секунды; 1 круг + 12 патронов), третьей финишировала команда Германии (+36,2; 1+8). Француз Мартен Фуркад завоевал 13-ю золотую медаль на чемпионатах мира, обойдя норвежца Эмиля Хегле Свендсена и немку Магдалену Нойнер. Больше побед на мировых первенствах имеет только норвежец Уле Эйнар Бьорндален - 20.

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Сборная России, которую представляли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов, заняла четвертое место (+1.44,7; 0+9).

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

В зачете эстафет Кубка мира лидирует сборная Норвегии, набравшая 288 очков, второе место занимает команда Франции (276), третьей идет сборная Германии (224), россияне расположились на четвертой позиции (210). В зачете Кубка наций первое место также занимает команда Норвегии (6889), второе место у французов (6851), третье - у немцев (6125), четвертое - у россиян (5879).

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.

ЧМ-2020 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия4329
Франция3126
Италия2103
Россия1012
Германия0415
США0101
Чехия0022
Австрия0011
Украина0011
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