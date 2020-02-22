Французские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная Франции заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Французы на дистанции 4х7,5 км показали результат 1 час 12 минут 35,9 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах четыре дополнительных патрона. Вторыми стали спортсмены из Норвегии (отставание 21,5 секунды; 1 круг + 12 патронов), третьей финишировала команда Германии (+36,2; 1+8). Француз Мартен Фуркад завоевал 13-ю золотую медаль на чемпионатах мира, обойдя норвежца Эмиля Хегле Свендсена и немку Магдалену Нойнер. Больше побед на мировых первенствах имеет только норвежец Уле Эйнар Бьорндален - 20.