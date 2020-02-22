Французские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная Франции заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.
Французы на дистанции 4х7,5 км показали результат 1 час 12 минут 35,9 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах четыре дополнительных патрона. Вторыми стали спортсмены из Норвегии (отставание 21,5 секунды; 1 круг + 12 патронов), третьей финишировала команда Германии (+36,2; 1+8). Француз Мартен Фуркад завоевал 13-ю золотую медаль на чемпионатах мира, обойдя норвежца Эмиля Хегле Свендсена и немку Магдалену Нойнер. Больше побед на мировых первенствах имеет только норвежец Уле Эйнар Бьорндален - 20.
Сборная России, которую представляли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов, заняла четвертое место (+1.44,7; 0+9).
В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.
В зачете эстафет Кубка мира лидирует сборная Норвегии, набравшая 288 очков, второе место занимает команда Франции (276), третьей идет сборная Германии (224), россияне расположились на четвертой позиции (210). В зачете Кубка наций первое место также занимает команда Норвегии (6889), второе место у французов (6851), третье - у немцев (6125), четвертое - у россиян (5879).
Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.
|Страна
|З
|С
|Б
|О
|Норвегия
|4
|3
|2
|9
|Франция
|3
|1
|2
|6
|Италия
|2
|1
|0
|3
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Германия
|0
|4
|1
|5
|США
|0
|1
|0
|1
|Чехия
|0
|0
|2
|2
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|Украина
|0
|0
|1
|1