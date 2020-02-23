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Бокс

Боксер Уайлдер заявил, что был готов продолжать бой против Фьюри

В седьмом раунде команда американца приняла решение прекратить поединок
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 23 февраля. Американский боксер Деонтей Уайлдер, не сумевший защитить титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, уступив в воскресенье британцу Тайсону Фьюри, заявил, что мог продолжать бой, несмотря на решение его команды. Комментарий Уайлдера приводит вещательная корпорация Би-би-си.

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В воскресенье Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу поединка Фьюри отправлял американца в нокдаун, в седьмом раунде его команда попросила остановить бой.

"Этой ночью лучший одержал победу. Моя команда выбросила полотенце, но я был готов умереть в этом бою. У меня было много заготовок для этого боя, но получилось так, как получилось. Я просто хотел, чтобы моя команда позволила мне сражаться до конца, я воин, но Фьюри сделал то, что сделал, и мне нет никаких оправданий", - сказал Уайлдер.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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