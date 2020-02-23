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Бокс

Боксер Фьюри уверен, что Уайлдер попросит о реванше

В воскресенье британец победил американца техническим нокаутом в седьмом раунде
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 23 февраля. Британец Тайсон Фьюри, завоевавший титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, победив в воскресенье Деонтея Уайлдера, заявил, что американец попросит о проведении третьего боя. Комментарий Фьюри приводит журналист издания The Athletic Майк Коппинджер в своем Twitter.

В воскресенье Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. После боя Уайлдер отправился на медицинское обследование, пропустив пресс-конференцию. Боксеры проводили второй поединок, в первом бою, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат.

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"Деонтею понадобится время, чтобы оправиться от этого боя. Я уверен, что он возьмет реванш, потому что он взрывной панчер (характеристика боксера, который старается нокаутировать соперника серией ударов или одним ударом - прим. ТАСС). Уверен, мы сделаем это снова. Любому следующему сопернику понадобится такое же лечение", - сказал Фьюри.

Фьюри впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. 31-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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