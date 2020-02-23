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Еврокубки

Евролига пожизненно запретит посещать игры напавшим на судей после матча в Греции

В пятницу после завершившегося в Афинах матча между "Панатинаикосом" и "Барселоной" двое людей разбили окно такси, в котором арбитры встречи ехали в отель

ТАСС, 23 февраля. Руководство баскетбольной Евролиги пожизненно запретит посещать матчи турнира лицам, совершившим нападение на судей после встречи между греческим "Панатинаикосом" и испанской "Барселоной". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

После завершившегося в Афинах матча (гости выиграли со счетом 92:81) двое людей разбили окно такси, в котором арбитры встречи Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч ехали в отель. Никто из судей в результате инцидента повреждений не получил. Евролига обратилась в полицию Афин для расследования инцидента.

"В случае опознания обоих нападавших они будут пожизненно отстранены от посещения матчей Евролиги. В случае повторения подобных инцидентов любые турниры, включая Евролигу, Еврокубок и юниорский чемпионат мира (среди игроков до 18 лет) не будут проводиться на территории Греции", - говорится в заявлении организации.

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