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Бокс

СМИ: боксер Фьюри за год может заработать более $129 млн, если проведет бой с Джошуа

Ранее промоутер Джошуа выразил заинтересованность в проведении боя его клиента с Фьюри летом нынешнего года

ТАСС, 24 февраля. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри за год может заработать более $129 млн в случае поединка против соотечественника Энтони Джошуа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

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Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил заинтересованность в проведении боя его клиента с Фьюри летом нынешнего года. По информации источника, общий гонорар Фьюри и Джошуа в случае проведения боя составит около $100 млн. За воскресный поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, в котором Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде, британец получил более $38 млн. Таким образом, общий гонорар чемпиона мира по версии WBC может составить более $129 млн.

Ближайший бой 30-летний Джошуа должен провести против болгарина Кубрата Пулева, которому в мае исполнится 39 лет. Болгарский телеканал "Нова ТВ" сообщал, что поединок состоится в Лондоне 20 июня.

Джошуа обладает чемпионскими титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе британца 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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Бокс
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