Без шансов. Фьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира по версии WBC

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Британец Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада), Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде, по ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне. Судья остановил поединок после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце. Первый бой между Уайлдером и Фьюри, который прошел в декабре 2018 года, завершился ничейным результатом. Фьюри был на голову сильнее Уайлдера и заслуженно победил в реванше. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. "Этого стоило ожидать, размашистые удары Уайлдера ему не помогли, - сказал Кремлев. - Все прямые удары Фьюри попадали в цель. Это был хороший поединок, Фьюри его вел и был сильнее Уайлдера на голову. Когда-то в любителях наш Евгений Романов разобрал Уайлдера, сегодня то же самое сделал Фьюри".

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После боя Фьюри заявил, что Уайлдер показал характер чемпиона и выразил уверенность, что американец вернется на вершину: "Я хочу сказать Деонтею Уайлдеру, что он показал сердце чемпиона. Он встал и сразился в седьмом раунде, он воин, он оправится от поражения и снова станет чемпионом. Я уверен, что он возьмет реванш, уверен, мы сделаем это [проведем реванш] снова". Уайлдер отметил, что был готов продолжить поединок: "Моя команда выбросила полотенце, но я был готов умереть в этом бою, я просто хотел, чтобы моя команда позволила мне сражаться до конца, я воин, этой ночью лучший одержал победу". Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру, британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем с здоровьем и наркотиками. 31-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. 34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеет британец Энтони Джошуа (WBA, IBF и WBO). Очередной реванш или супербой с Джошуа После убедительной победы над Уайлдером у Тайсона Фьюри существуют несколько вариантов дальнейшего развития карьеры. Если он по своей традиционной привычке не объявит о временном уходе, то на данный момент существуют два варианта развития событий.

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Первый вариант - объединительный бой с соотечественником Джошуа. О подобном развитии событий заявил промоутер Эдди Хирн. "Что-то невероятное от Фьюри. Нет необходимости устраивать третий бой [с Уайлдером], давайте сделаем поединок уже этим летом", - написал Хирн о бое Джошуа - Фьюри в своем Twitter. Фьюри в своей карьере еще не встречался с Джошуа, который также вернул себе чемпионские титулы, победив в реванше американца Энди Руиса. Вторым вариантом развития событий для Фьюри является возможный реванш с Уайлдером. О подобном желании ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман. "Это был очень большой бой, теперь у нас новый чемпион. Я очень рад за Тайсона Фьюри, он заслужил эту победу. Мы бы хотели, чтобы состоялся реванш между боксерами при условии, что у нас в течение года не появится новый претендент на титул", - сказал Сулейман. Победа Ананяна В еще одном поединке вечера российский боксер Петрос Ананян победил Субриэля Матиаса из Пуэрто-Рико в бою в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). 10-раундовый поединок, который прошел в Лас-Вегасе, завершился победой Ананяна единогласным решением судей. Один судья отдал победу россиянину со счетом 96:93, двое других - со счетом 95:94.