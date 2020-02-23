Всемирный боксерский совет хотел бы увидеть третий бой между Фьюри и Уайлдером

В воскресенье Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Боксеры проводили второй поединок, в первом бою, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу поединка Фьюри отправлял американца в нокдаун.

"Это был очень большой бой, теперь у нас новый чемпион. Я очень рад за Тайсона Фьюри, он заслужил эту победу. Мы бы хотели, чтобы состоялся реванш между боксерами при условии, что у нас в течение года не появится новый претендент на титул", - сказал Сулейман.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.