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Бокс

Кремлев: боксер Фьюри был на голову сильнее Уайлдера

В воскресенье британец победил американца и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Британский боксер Тайсон Фьюри был на голову сильнее американца Деонтея Уайлдера и заслуженно победил. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Фьюри победил Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

Ранее в воскресенье Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу поединка Фьюри отправлял американца в нокдаун.

"Этого стоило ожидать. Размашистые удары Уайлдера ему не помогли. Все прямые удары Фьюри попадали в цель. Это был хороший поединок, Фьюри его вел и был сильнее Уайлдера на голову", - сказал Кремлев.

"Когда-то в любителях наш Евгений Романов разобрал Уайлдера. Сегодня то же самое сделал Фьюри", - добавил собеседник агентства.

Фьюри впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. 31-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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