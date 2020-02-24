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КХЛ

"Давос" завоевал путевку в групповой этап хоккейной Лиги чемпионов сезона-2020/21

На данный момент в групповой этап турнира отобрались девять команд

ТАСС, 24 февраля. Швейцарский "Давос", который является 15-кратным победителем Кубка Шпенглера, отобрался в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Помимо "Давоса", участие в групповом этапе Лиги чемпионов от Швейцарии обеспечили себе "Цюрих", "Цуг" и "Серветт", пятая команда определится позднее. На данный момент в групповой этап Лиги чемпионов также отобрались действующий победитель турнира шведская "Фрёлунда", немецкий "Ред Булл" (Мюнхен), австрийский "Ред Булл" (Зальцбург), итальянский "Больцано" и датский "Сённерйюск" (действующий обладатель Континентального кубка Международной хоккейной федерации).

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Лига чемпионов проводится с 2015 года. В турнире принимают участие 32 команды: по пять из Швеции и Швейцарии, по четыре из Германии и Финляндии, по три клуба из Чехии и Австрийской хоккейной лиги, где также участвуют клубы из Венгрии, Италии и Чехии. Участниками соревнований также станут победители чемпионатов Белоруссии, Дании, Франции, Норвегии, Польши, Словакии и Великобритании.

"Давос" также является 31-кратным чемпионом Швейцарии.

Российские клубы принимали участие в Лиге чемпионов один раз: в сезоне-2008/09 в соревновании участвовали уфимский "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург", который в финальном противостоянии из двух матчей уступил "Цюриху". Победителем первого розыгрыша возобновленного турнира в 2015 году стал шведский "Лулео", в 2018 году соревнования выиграл финский клуб ЮИП. В остальные годы победителем Лиги чемпионов становилась "Фрёлунда", которая также является пятикратным чемпионом Швеции.

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