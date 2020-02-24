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Допинг в спорте

РУСАДА проведет учебные семинары для детей на форуме по развитию паралимпийского движения

Также пройдет лекция для родителей и тренеров паралимпийцев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведут образовательные семинары для юных паралимпийцев, их родителей и тренеров, мероприятия пройдут в Ханты-Мансийске в рамках Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения. Об этом ТАСС в понедельник рассказал главный специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Евгений Христенко.

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Пятый Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения пройдет в Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля. Семинары РУСАДА состоятся во вторник.

"Один семинар мы проведем для детей, второй - для родителей и тренеров. Для детей мы приготовили интерактивную лекцию, в которой расскажем про паралимпийские ценности, антидопинговое движение, разберем антидопинговые правила. После лекции у нас пройдет игра с творческими заданиями, блиц-опросом по антидопинговым вопросам и истории паралимпизма. Ребята будут разделены на команды, за каждый правильный ответ они будут получать баллы, так определим победителей и вручим им призы", - рассказал Христенко.

"Эта игровая форма уже обкатана, она очень нравится детям. Они вовлечены в процесс, могут подумать над творческими заданиями, ответить на вопросы викторины. Если они внимательно слушали, то без проблем справятся с викториной", - отметил специалист.

Лекция для родителей и тренеров паралимпийцев пройдет параллельно с семинаром для детей. "Для взрослых подготовлена презентация, моя коллега прочтет для них семинар по антидопинговой культуре. Мы расскажем о тех нормах, которые должен знать персонал спортсмена и родители занимающегося спортом ребенка. Все, что необходимо знать, чтобы не нарушить антидопинговые правила", - заключил собеседник агентства.

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