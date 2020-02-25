20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние паралимпийские виды спорта

Рожков: около 180 российских спортсменов завоевали право участия на Паралимпиаде-2020

Соревнования пройдут в Токио с 26 августа по 6 сентября
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Около 180 российских спортсменов уже получили право на участие в летних Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков на открытии V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в России, которое прошло в Ханты-Мансийске.

На эту тему
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в РФ открылся в Ханты-Мансийске

"Мы планомерно готовимся к Паралимпиаде. В марте прошлого года нашу команду восстановили, до этого мы на протяжении трех лет не имели возможности участвовать в квалификационных соревнованиях. Международный паралимпийский комитет создал для нас все необходимые условия, чтобы наши ребята проходили дополнительный допинг-контроль и квалификационные соревнования", - сказал Рожков.

"На сегодняшний момент мы думаем, что порядка 220-250 спортсменов могут завоевать право участия в Паралимпийских играх. На сегодня порядка 170-180 спортсменов уже это сделали. Настраиваем ребят на то, чтобы они ни на что не обращали внимание и готовились, потому что наши спортсмены будут принимать участие в Паралимпийских играх", - добавил Рожков.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Кандидат в президенты ВФЛА Юрченко обнародовал 14 тезисов своей предвыборной программы
Выборы президента ВФЛА пройдут 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС