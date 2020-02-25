Рожков: около 180 российских спортсменов завоевали право участия на Паралимпиаде-2020

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Около 180 российских спортсменов уже получили право на участие в летних Паралимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков на открытии V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в России, которое прошло в Ханты-Мансийске.

"Мы планомерно готовимся к Паралимпиаде. В марте прошлого года нашу команду восстановили, до этого мы на протяжении трех лет не имели возможности участвовать в квалификационных соревнованиях. Международный паралимпийский комитет создал для нас все необходимые условия, чтобы наши ребята проходили дополнительный допинг-контроль и квалификационные соревнования", - сказал Рожков.

"На сегодняшний момент мы думаем, что порядка 220-250 спортсменов могут завоевать право участия в Паралимпийских играх. На сегодня порядка 170-180 спортсменов уже это сделали. Настраиваем ребят на то, чтобы они ни на что не обращали внимание и готовились, потому что наши спортсмены будут принимать участие в Паралимпийских играх", - добавил Рожков.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.