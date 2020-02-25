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Летние паралимпийские виды спорта

Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в РФ открылся в Ханты-Мансийске

Церемония открытия состоялась в Центре развития теннисного спорта
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков Стоян Васев/ТАСС
Описание
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков
© Стоян Васев/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие пятого Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в России прошло в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония открытия состоялась во вторник в Центре развития теннисного спорта. Форум проводится Паралимпийским комитетом России (ПКР) совместно с департаментом физической культуры и спорта региона и центром адаптивного спорта Югры.

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С приветственными словами к участникам Форума обратились председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков, директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, вице-президент ПКР Ольга Семенова. В церемонии открытия также приняли участие генеральный секретарь ПКР, пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Андрей Строкин, серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею и первый вице-президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Вадим Селюкин, чемпионы Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием Ц. П. Андрей Куваев и Иван Потехин, чемпионка Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Мадина Казакова, серебряный призер Паралимпийских игр, чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА Владимир Балынец и другие паратлеты.

"Ханты-Мансийск не случайно выбран местом проведения такого крупнейшего мероприятия. Уральский федеральный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра являются одними из признанных центров отечественного спорта не только среди здоровых людей, но и среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь накоплен серьезный опыт в развитии паралимпийского движения. В эти дни Форум станет крупной и авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тем в области адаптивной физической культуры и спорта", — отметил Рожков.

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"Подобные масштабные мероприятия уже проведены в Красноярском крае, Республике Калмыкия, Сахалинской и Белгородской областях, теперь мы собрались в гостеприимной Югре, — добавил первый вице-президент ПКР. — Паралимпийский комитет России особое внимание уделяет развитию детско-юношеского адаптивного спорта, именно поэтому все наши форумы начинаются с таких мероприятий, как паралимпийский урок, зарядка с паралимпийскими чемпионами, антидопинговый образовательный семинар для детей с ограниченными возможностями здоровья. ПКР в дальнейшем будет проводить мероприятия с участием наших региональных отделений и руководителей органов исполнительной власти в субъектах России, потому что за будущим поколением не только устойчивое развитие отечественного паралимпийского спорта, но и их социальная адаптация в общество. Хочу пожелать всем успешной и плодотворной работы, конструктивных обсуждений, получения положительного опыта и знаний в деле развития паралимпийского движения".

Представители 50 регионов примут участие в мероприятии

Артамонов сообщил, что в мероприятии участвуют представители более 50 регионов РФ. "Мы рады приветствовать на югорской земле представителей более 50 субъектов Российской Федерации на открытии V Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения. Югра гордится своими достижениями в спорте, в том числе среди лиц с инвалидностью. Разрешите мне поздравить вас от лица губернатора Югры Натальи Комаровой с открытием форума и пожелать плодотворной работы", - сказал Артамонов.

В свою очередь, Исаков сообщил, что сегодня на форуме нужно предусмотреть все ситуации, когда человек с инвалидностью в поселке или городе сможет заниматься адаптивным спортом. "Хочу, чтобы в стратегии развития адаптивного спорта, которая будет утверждаться по итогам форума, были отражены такие вещи, как доступность, инклюзивность. Адаптивный спорт должен стать без границ", - сказал он.

В рамках форума состоятся заседание исполкома и отчетная конференция Паралимпийского комитета России, торжественная церемония награждения премией ПКР "Возвращение в жизнь" лучших спортсменов-паралимпийцев по итогам спортивных результатов прошлого года, всероссийская научно-практическая конференция и круглый стол, где будут обсуждаться актуальные вопросы и проблемы нормативно-правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта в России. Форум пройдет в Ханты-Мансийске с 25 по 27 февраля.

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Летние паралимпийские виды спорта
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