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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Логинов не просил выдать Касперовичу аккредитацию на чемпионат мира

Личный тренер спортсмена находился в Антхольце по чужой аккредитации, это стало причиной обысков у сборной России

ТАСС, 25 февраля. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что биатлонист Александр Логинов не просил выдать аккредитацию личному тренеру Александру Касперовичу на чемпионат мира. Об этом Драчев рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В субботу 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России во время чемпионата мира в Антхольце после запроса Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

"Нет, не просил", - сказал Драчев, отвечая на вопрос, просил ли Логинов дать аккредитацию Касперовичу.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичОбыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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