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Бокс

СМИ: боксер Уайлдер планирует летом провести реванш против Фьюри

В ночь на воскресенье британец Тайсон Фьюри победил Уайлдера в титульном бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)

ТАСС, 25 февраля. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что намерен летом провести реванш боя с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

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В ночь на воскресенье Фьюри победил Уайлдера, завоевав титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада), британский боксер победил американца техническим нокаутом в седьмом раунде. При этом по ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне. Судья остановил поединок после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце.

"Мы точно организуем новый бой, - сказал Уайлдер. - Мы с нетерпением ждем этого, я воин и настоящий чемпион и всегда готов сражаться. Летом мы продолжим наше соперничество".

По сообщению ESPN, согласно подписанному контракту, оба участника прошедшего поединка имеют право незамедлительно организовать новый бой. Для Фьюри и Уайлдера он может стать уже третьим. В первом, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат

Фьюри стал первым боксером, нанесшим поражение Уайлдеру, британец впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. В ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками. 31-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера теперь 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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