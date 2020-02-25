Ласицкене призналась, что довольна зимним сезоном и уходит в отпуск в хорошем настроении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обладательница лучшего результата сезона в мире в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене считает, что завершившийся для нее зимний сезон был удачным. Об этом Ласицкене рассказала журналистам после выступления на зимнем чемпионате России.

"В целом этот сезон получился для меня неярким, каким-то странным и недосказанным. У меня за целый сезон было всего три старта. Но зато я сумела установить личный рекорд, два рекорда соревнований. Я довольна сезоном и ухожу в отпуск с позитивными мыслями и хорошим настроением", - сказала Ласицкене.

Чемпионат России в помещениях стал последним стартом сезона для спортсменки, победившей с результатом 2 метра. 9 февраля на "Русской зиме" она показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,05 метра.