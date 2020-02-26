CAS зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение об отстранении от еврокубков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию английского "Манчестер Сити" на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении клуба от еврокубков на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair-play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.
"Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА", - говорится в заявлении пресс-службы CAS.
"Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии после 27 матчей, набрав 57 очков.