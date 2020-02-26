CAS зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение об отстранении от еврокубков

Лига чемпионов

Футбол на поле и вне его. "Манчестер Сити" в борьбе с УЕФА за Лигу чемпионов

Нынешний розыгрыш главного еврокубка может стать последним на ближайшие годы шансом для английского клуба завоевать этот титул

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