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CAS зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение об отстранении от еврокубков

Английский клуб рискует пропустить два еврокубковых сезона из-за нарушения финансового fair-play
Футболисты "Манчестер Сити" AP Photo/Rui Vieira
Описание
Футболисты "Манчестер Сити"
© AP Photo/Rui Vieira

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию английского "Манчестер Сити" на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении клуба от еврокубков на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

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Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair-play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.

"Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА", - говорится в заявлении пресс-службы CAS.

"Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии после 27 матчей, набрав 57 очков.

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