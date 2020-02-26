Тинькофф банк стал титульным спонсором РПЛ до конца сезона-2021/22

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тинькофф банк стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), которая занимается проведением чемпионата России по футболу. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Тинькофф банк становится нашим титульным партнером. Переговоры были достаточно долгими и непростыми", - сказал Прядкин.

Как заявлял в середине февраля президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, сделка между РПЛ и новым титульным спонсором оценивается в 300 млн рублей, еще 75 млн рублей пойдут на "Матч ТВ". "Цена была не такая, мы хотели больше. Мы выбирали партнера в этом сегменте", - отметил он. Медиадиректор банка Михаил Горбунцов заявил, что сумма контракта является коммерческой информацией.

РПЛ занимается проведением чемпионата России с 2002 года. До 2005 года у турнира не было титульного спонсора, с 2006 по 2010 год у премьер-лиги действовало соглашение с ПАО СК "Росгосстрах". С сезона-2011/12 по сезон-2014/15 титульным спонсором чемпионата России был "Согаз". С середины 2015 года по конец сезона-2017/18 титульным спонсором национального первенства вновь был "Росгосстрах", прошлый розыгрыш РПЛ прошел без указания компании-партнера в официальном названии турнира.

В сезоне-2019/20 генеральным партнером РПЛ является компания "Лига ставок". Также в число спонсоров входят производитель спортивной экипировки Nike и телеканал "Матч Премьер".