Президент РПЛ Прядкин отметил, что Тинькофф банк ориентируется на современную аудиторию

В рамках подписанного контракта Тинькофф банк станет титульным спонсором лиги. Соглашение между РПЛ и Тинькофф банком заключено на вторую часть нынешнего сезона и на два следующие.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что новый партнер лиги Тинькофф банк ориентируется на современную аудиторию, как и сама РПЛ. Об этом сказал Прядкин, которого цитирует пресс-служба Тинькофф банка.

"Мы рады началу сотрудничества с Тинькофф банком, одним из лидеров в своей области, с инновационным и динамично развивающимся бизнесом, - сказал Прядкин. - Нам очень импонирует молодой спортивный характер бренда Тинькофф банка, который ориентируется на современную, энергичную и цифровую аудиторию, именно ту, на которую РПЛ стратегически делает ставку. Сотрудничество с РПЛ - это новый уровень вовлечения Тинькофф банка в футбол, и мы рады принять новых партнеров в нашу футбольную семью".

"Мы в Тинькофф банке с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ, чтобы поддержать российский футбол, который у нас в компании очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций", - заявил председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз.

В турнирной таблице чемпионата России после 19 туров лидирует петербургский "Зенит", набрав 45 очков. Чемпионат России возобновится после зимней паузы 28 февраля матчем между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом".