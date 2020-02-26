Прядкин: Российская премьер-лига следует курсу на сокращение госфинансирования

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) взяла курс на сокращение государственного финансирования. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Ранее на пресс-конференции было объявлено, что Тинькофф банк стал титульным спонсором РПЛ. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2021/22.

"Важно, что выбран тренд на сокращение госфинансирования, - сказал Прядкин. - Первый контакт с Тинькофф банком состоялся летом 2019 года, но к финальным условиям подошли уже в 2020 году. Первая встреча состоялась по инициативе [Александра] Дюкова (президента Российского футбольного союза - прим. ТАСС). Спасибо ему за это".