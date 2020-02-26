20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Врач Шараповой: история с мельдонием сказалась на решении теннисистки завершить карьеру

По словам Анатолия Скального, честный человек особенно страдает, когда его незаконно обижают

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. История с мельдонием оказала воздействие на решение российской теннисистки Марии Шараповой завершить карьеру. Об этом ТАСС заявил бывший врач спортсменки Анатолий Скальный.

В среду Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

На эту тему
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

"Считаю, что ее обидели, потому что у нас и мысли не было по поводу этого мельдония, - сказал Скальный. - Честный человек особенно страдает, когда его незаконно обижают. Поэтому у нее травма была больше не физическая, физическое состояние было как раз неплохим. Ее задела эта история [с мельдонием], потому что у нее был честный посыл, она не врала".

"Она уникальный спортсмен, к спорту подходила как к эксперименту со своими возможностями. Я ей восхищался и восхищаюсь, - добавил собеседник агентства. - Время пришло, она физически могла играть, это да. Она уникум, но я ей восхищался и восхищаюсь".

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаWTA
Реклама на ТАСС
WTA
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Россиянка выиграла за свою карьеру пять турниров серии Большого шлема
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС