Врач Шараповой: история с мельдонием сказалась на решении теннисистки завершить карьеру

"Считаю, что ее обидели, потому что у нас и мысли не было по поводу этого мельдония, - сказал Скальный. - Честный человек особенно страдает, когда его незаконно обижают. Поэтому у нее травма была больше не физическая, физическое состояние было как раз неплохим. Ее задела эта история [с мельдонием], потому что у нее был честный посыл, она не врала".

"Она уникальный спортсмен, к спорту подходила как к эксперименту со своими возможностями. Я ей восхищался и восхищаюсь, - добавил собеседник агентства. - Время пришло, она физически могла играть, это да. Она уникум, но я ей восхищался и восхищаюсь".

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.