Матч Кубка шести наций по регби Ирландия - Италия перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была пройти 7 марта в Дублине. Сообщается, что решение о переносе игры было принято по рекомендации Министерства здравоохранения Ирландии по причине возможного прибытия в страну большого количества итальянских болельщиков.

ТАСС, 26 февраля. Ирландский регбийный союз (IRFU) принял решение о переносе матча Кубка шести наций между сборными Ирландии и Италии в связи с распространением на севере Италии вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщает агентство Reuters .

"IRFU полностью согласен с данной инструкцией. Мы немедленно начнем работу с организаторами турнира по переносу матча. Надеюсь, что новая дата матча станет известна в течение нескольких дней", - сообщил глава союза Филип Браун.

Ранее в среду стало известно, что число жертв вызываемого коронавирусом нового типа заболевания в Италии возросло до 12 человек. Об этом объявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. 10 городов Ломбардии под Лоди и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Лигурии, Фриули-Венеции-Джули действуют серьезные карантинные меры, в том числе закрыты музеи, театры, кино, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 39 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.