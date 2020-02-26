Эксперт: карьера Шараповой останется в памяти на десятилетия

"Шарапова - это яркое явление мирового тенниса, это яркий представитель спортсменов высокого класса, патриотизма, так как она играла за нас в Кубке Федерации, на Олимпийских играх. Она одна из высочайших культур спорта, является необыкновенно красивой девушкой, не перекачанной. Манера ее игры была тактически очень высокая, она была игроком разумного розыгрыша очка. Как она разыгрывала свои очки, так никто не мог их разыграть", - сказал Камельзон.

Эксперт отметил ее бойцовские качества, учитывая, что она отбыла 15-месячную дисквалификацию из-за употребления мельдония. "То, что она пережила с этим мельдонием, это же просто было безобразием. И потом встать после этого, выступать, заставлять переживать за тебя трибуны, это могла сделать только она. Она не уронила себя и своего достоинства", - подчеркнул он.

По мнению Камельзона, Шарапову можно назвать целым учебником мирового женского тенниса. "По нему можно учиться, играть и жить в спорте. Так, как она провела свою жизнь и какую карьеру сделала, думаю, будут помнить десятилетиями", - сказал Камельзон.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль. Шарапова пять раз возглавляла рейтинг WTA (впервые это произошло 22 августа 2005 года), в общей сложности проведя 21 неделю на вершине рейтинга.