Хачанов: игрой Шараповой восхищались миллионы, она - пример для многих

"Игрой Марии Шараповой восхищались миллионы, она - пример во многом. Простая, яркая и женственная в обычной жизни, при этом несокрушимая на теннисном корте. Пять Больших шлемов - невероятный результат, это была красивая карьера. Спасибо, легенда, спасибо, Маша", - говорится в сообщении.

Шарапова - победительница 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде, пять раз спортсменка выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, Шарапова завоевала серебряную медаль, пять раз россиянка возглавляла рейтинг WTA (впервые это произошло 22 августа 2005 года), в общей сложности проведя 21 неделю на вершине рейтинга.