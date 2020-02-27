Конец прекрасной эпохи. Почему мы будем скучать по Марии Шараповой

Нельзя сказать, что мы не ждали этого. Даже не пытайтесь об этом говорить, вам просто никто не поверит. Мария, будем откровенны, в последние годы не блистала, а старые травмы "заели" ее до такой степени, что живого места не осталось. Она снималась с турниров, уступала значительно менее звездным конкуренткам. Некогда первая ракетка мира рухнула в подвал рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), из-за чего с высокой долей вероятности пропустила бы Олимпиаду в Токио. Даже президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, который всегда с теплотой отзывается о всех наших спортсменах, в последнее время выражал сомнения в олимпийских перспективах Марии.

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И все равно это шок. Или просто сильное удивление на грани разочарования — как кому удобнее. Потому что это Шарапова. Одна из ярчайших спортсменок, когда-либо выступавших. Ее биография интереснее многих книг, а вся ее карьера — образец того, как в идеале должен выглядеть симбиоз спорта и коммерции. В совсем еще юном возрасте ее путь к успеху был предопределен. Переезд в США, становление как теннисистки и спортсменки в абсолютно чужой стране, ранний дебют на крупных стартах и сенсационная победа в финале Уимблдонского турнира над легендарной американкой Сереной Уильямс в возрасте 17 лет привлекли к ней колоссальное внимание общественности. Надо было только ухватить за хвост эту птицу удачи и продолжить развивать успех. И она, конечно же, ухватила. Можно с уверенностью сказать, что уже в 2004 году Шарапова стала если не самым известным (это звание придет к ней позже) спортсменом России, то хотя бы одним из. Ее женское обаяние не уступало мастерству на корте, и Мария быстро превратилась в звезду мирового масштаба, популярность которой распространилась далеко за пределы спорта. Что доводило младшую из сестер Уильямс — объективно сильнейшую теннисистку современности — до белого каления. Много позже Шарапова рассказывала, что после того самого финала Уимблдона Серена в раздевалке буквально рыдала от горя и обиды и выкрикивала что-то вроде "Я больше никогда не проиграю ей".

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С этого момента между Шараповой и Уильямс-младшей завязалось открытое соперничество. Вывески "Уильямс — Шарапова" долгие годы были главными в женском теннисе. Их матчи собирали колоссальную аудиторию, хотя на самом деле противостояние между ними было весьма условным. Полноценной конкуренции там не было — Уильямс слишком часто выходила победительницей из очных дуэлей. И все же даже в поздние годы не было встречи популярнее, причем главным рекламным лицом игры была Шарапова. Парадокс? Программная ошибка? Кто ж знает. Однако уже через два года после Уимблдона был победный Открытый чемпионат США, а еще через пару лет — Открытый чемпионат Австралии. В 2012 и 2014 годах она дополнила коллекцию двумя кубками Открытого чемпионата Франции, став лишь шестой теннисисткой в "Открытой эре", кому удалось собрать так называемый карьерный Большой шлем, победив на всех турнирах серии. Были в ее карьере и Олимпийские игры — в 2012 году в Лондоне она остановилась буквально в одном шаге от золота. Сделать этот самый шаг ей помешала "вечная" соперница Серена Уильямс, нанеся россиянке разгромное поражение в финале и оставив Марию с серебром.

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По мере пополнения трофейной копилки росла популярность Шараповой и вне спорта. Ее личную жизнь обсуждали едва ли не больше голливудских кинозвезд, ее присутствие на светских мероприятиях становилось настоящим событием. Дошло даже до смешного — публика судачила даже о криках, которые россиянка издавала во время матчей. Соперниц, как говорят, они приводили в бешенство, а мужскую аудиторию — в восторг. Наверное, Шарапова так и осталась бы самой популярной и обожаемой теннисисткой в истории, если бы не скандал. 7 марта 2016 года Мария собрала экстренную пресс-конференцию, не объявив при этом повода. Уход из спорта? Новый громкий спонсорский контракт?

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