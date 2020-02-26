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Веснина считает, что Шарапову после завершения карьеры ждут семейная жизнь и материнство

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении карьеры
Елена Веснина Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Елена Веснина
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России Елена Веснина считает, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова после завершения спортивной карьеры займется личной жизнью и материнством. Такое мнение Веснина высказала ТАСС.

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"Мне кажется, Мария - разносторонняя личность, но я не уверена, что она пойдет в политику, - сказала Веснина, отвечая на вопрос о том, каким, по ее мнению, будет будущее Шараповой. - Думаю, ее ждет семейная жизнь, надеюсь, что все у нее будет хорошо на этом фронте. Насколько знаю, она увлекается искусством, архитектурой и дизайном. Более того, у нее очень много своего бизнеса, поэтому мне кажется, что она будет развиваться в этом направлении и захочет реализовать себя в качестве мамы".

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль. Шарапова пять раз возглавляла рейтинг WTA (впервые это произошло 22 августа 2005 года), в общей сложности проведя 21 неделю на вершине рейтинга.

Теги
Веснина, Елена СергеевнаШарапова, Мария ЮрьевнаWTA
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