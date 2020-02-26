Кафельников: женский теннис с уходом Шараповой потерял один из своих брендов

"Любой спортсмен, глядя на то, что она сделала в теннисе, должен завидовать. Женский мировой теннис потерял одного из флагманов, Шарапова - это бренд", - сказал Кафельников.

"Думаю, в первую очередь ее решение связано с профессиональными результатами. Безусловно, после ее возвращения результаты были не те, которых ожидали ее болельщики и она сама. Решение прогнозируемое, объяснимое, и мы должны его уважать", - отметил он.

В апреле Шараповой исполнится 33 года. "Безусловно, женский организм слабее мужского, 32 года - это возраст, когда понимаешь, что физические кондиции не такие, как в 20-летнем возрасте. Этот фактор наверняка повлиял на ее решение", - отметил он.

Кафельников считает, что Шарапова вернется к деятельности, связанной с теннисом, после небольшого перерыва. "Моя интуиция подсказывает, что Мария какое-то время захочет отдохнуть, но рано или поздно мы услышим о ней в теннисе. Однако это будет после какой-то паузы", - подчеркнул он.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.