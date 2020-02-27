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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков считает, что непубличный характер слушаний в CAS не повлияет на итоговое решение

В четверг стало известно, что дело Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства будет рассматриваться не раньше конца апреля
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Непубличный характер слушаний по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) не окажет значительного эффекта на итоговое решение. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В четверг CAS объявил о том, что слушания по делу будут проходить в закрытом формате. На проведении публичных слушаний настаивало WADA.

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Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS не будут публичными и пройдут не ранее конца апреля

"Я ранее уже говорил и сейчас могу подтвердить еще раз, что позиция ОКР коррелируется в соответствии с тактикой наших представителей, адвокатов в CAS, - сказал Поздняков. - Спортивный арбитражный суд в ходе разбирательства заслушивает обе стороны, и на данный момент обращает на себя внимание тот факт, что CAS не включил в процесс в качестве третьих лиц европейские олимпийские комитеты, различные национальные всероссийские федерации. Это решение было ожидаемым".

"Повлияет ли непубличность на конечный результат? Думаю, нет, - добавил он. - Как не повлиял бы и публичный характер слушаний, это точно не является решающим фактором, из всей практики CAS лишь один раз слушание было публичным, и это крайне необычно для спортивного арбитража".

В заявлении CAS отмечалось, что слушания пройдут не ранее конца апреля 2020 года. "Что касается сроков слушаний, то мне с юридической точки зрения трудно судить, но это уже очень близко к Олимпийским играм, что вызывает справедливые опасения, - сказал глава ОКР. - Мы со своей стороны стараемся просчитать возможные риски и ведем свою работу в обычном режиме подготовки к Играм, надеемся, что решение CAS их не нарушит".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия, основанием стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, точку в разбирательстве должен поставить CAS. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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