Россия по итогам сезона отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА на 3,9 балла

В этом сезоне от России на международной арене выступали шесть клубов. Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы, завершив еврокубковую кампанию на стадии квалификации; игравшие в групповом турнире "Краснодар" и столичный ЦСКА не смогли выйти в плей-офф второго по значимости еврокубка, заняв в своих группах третье и четвертое места соответственно. Представлявшие страну в Лиге чемпионов петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" также не смогли пробиться в плей-офф, завершив выступление в групповой стадии на четвертых местах.

ТАСС, 28 февраля. Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия по итогам сезона-2019/20 отстает от располагающейся на шестой строчке Португалии на 3,9 балла. Эта цифра не изменится до следующего сезона, поскольку представители обеих стран завершили выступление в еврокубках.

Португалию в еврокубках в этом сезоне представляло пять клубов - "Витория", "Порту", "Брага", "Спортинг" и "Бенфика". Первый из них не вышел из группы в Лиге Европы, тогда как четыре оставшихся вышли в 1/16 финала второго по значимости еврокубка. Именно на этой стадии все они и завершили выступление, проиграв по сумме двух матчей немецкому "Байеру" (2:5 по сумме двух встреч), шотландскому "Рейнджерс" (2:4), турецкому "Истанбул Башакшехир" (4:5) и украинскому "Шахтеру" (4:5) соответственно.

По итогам сезона-2019/20 в активе России в таблице коэффициентов УЕФА 45,549 балла, у Португалии на данный момент 49,449 балла. Таким образом, разница между шестой и седьмой строчками в таблице до первых матчей сезона-2020/21 составляет 3,7 балла. Эти цифры напрямую влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2021/22.

От занимающей седьмое место России в 2021 году на международной арене сыграют пять клубов - две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две - в новом турнире УЕФА под названием "Лига конференций" (третий и второй квалификационный раунды). У расположившейся на шестой строчке Португалии через сезон в еврокубках будет шесть клубов.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.