20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Россия по итогам сезона отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА на 3,9 балла

Все клубы из обеих стран прекратили участие в еврокубках текущего сезона
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия по итогам сезона-2019/20 отстает от располагающейся на шестой строчке Португалии на 3,9 балла. Эта цифра не изменится до следующего сезона, поскольку представители обеих стран завершили выступление в еврокубках.

В этом сезоне от России на международной арене выступали шесть клубов. Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы, завершив еврокубковую кампанию на стадии квалификации; игравшие в групповом турнире "Краснодар" и столичный ЦСКА не смогли выйти в плей-офф второго по значимости еврокубка, заняв в своих группах третье и четвертое места соответственно. Представлявшие страну в Лиге чемпионов петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" также не смогли пробиться в плей-офф, завершив выступление в групповой стадии на четвертых местах.

На эту тему
"Бенфика" сыграла вничью с "Шахтером" в ответном матче 1/16 финала ЛЕ и покинула турнир

Португалию в еврокубках в этом сезоне представляло пять клубов - "Витория", "Порту", "Брага", "Спортинг" и "Бенфика". Первый из них не вышел из группы в Лиге Европы, тогда как четыре оставшихся вышли в 1/16 финала второго по значимости еврокубка. Именно на этой стадии все они и завершили выступление, проиграв по сумме двух матчей немецкому "Байеру" (2:5 по сумме двух встреч), шотландскому "Рейнджерс" (2:4), турецкому "Истанбул Башакшехир" (4:5) и украинскому "Шахтеру" (4:5) соответственно.

По итогам сезона-2019/20 в активе России в таблице коэффициентов УЕФА 45,549 балла, у Португалии на данный момент 49,449 балла. Таким образом, разница между шестой и седьмой строчками в таблице до первых матчей сезона-2020/21 составляет 3,7 балла. Эти цифры напрямую влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2021/22.

От занимающей седьмое место России в 2021 году на международной арене сыграют пять клубов - две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две - в новом турнире УЕФА под названием "Лига конференций" (третий и второй квалификационный раунды). У расположившейся на шестой строчке Португалии через сезон в еврокубках будет шесть клубов.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по конькобежному спорту в многоборье стартует в Норвегии
Соревнования завершатся 1 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС