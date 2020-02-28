Тедеско: "Спартаку" необходимо выиграть все оставшиеся матчи чемпионата России

В субботу "Спартак" встретится с московским "Динамо" в рамках 20-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Динамо" в Петровском парке и начнется в 16:30 мск. После 19 туров "Спартак" располагается на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" ставит задачу победить во всех оставшихся матчах чемпионата России по футболу текущего сезона. Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Турнирная ситуация не поменялась по сравнению с тем, когда я пришел. Она непростая. Наша задача на весеннюю часть - выиграть все игры. Понятно, что это очень сложно, и думаю, что ни одна команда не сможет этого сделать", - отметил Тедеско.

"Я очень рад, что мы можем снова начать играть после долгой паузы. Мы все рвемся в бой и хотим играть, думаю, что все в "Спартаке" рады этому факту. Я говорил с нашим президентом Леонидом Федуном в Катаре, никакого напряжения у меня нет. Вы можете спросить у Леонида Арнольдовича, может быть, у него есть какие-то напряжения", - добавил главный тренер "Спартака".

На сборах "Спартака" с основной командой тренировались некоторые футболисты "Спартака-2". "Cамый большой сюрприз для меня - Павел Маслов. Прекрасный футболист хорошего качества с крепким характером. Он работяга, просто и молча делает свою работу, и мне это очень нравится, он может играть на любой позиции, и думаю, что заслуженно оказался в главной команде", - подчеркнул Тедеско.

В межсезонье воспитанник "Спартака" Роман Шишкин вернулся в клуб и будет выступать за "Спартак-2", а также был заявлен для игры за основную команду в премьер-лиге. "Шишкин подписан для второй команды, но он заявлен и за основу. Никто не знает, что нас ждет впереди", - заключил Тедеско.