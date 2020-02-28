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Футбол в России

Слушания в отношении Тинькова не повлияют на сотрудничество Тинькофф банка с РПЛ

Тинькофф банк стал титульным спонсором РПЛ 26 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Судебные слушания в Лондоне, инициированные Налоговой службой США в отношении основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, не повлияют на сотрудничество банка с Российской премьер-лигой (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Тинькова Артем Лебедев.

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О слушаниях в отношении Тинькова сообщила TCS Group (головная компания Тинькофф банка), они проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Как отметили в компании, дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. При этом бизнесмен уверен, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Тиньков, который до 2013 года был гражданином США, участвует в слушаниях в качестве частного лица.

"Давайте не будем сгущать краски, - сказал Лебедев, отвечая на вопрос о том, как повлияют слушания на сотрудничество Тинькофф банка с РПЛ. - Спонсирование Российской премьер-лиги - это все-таки не преступление. Если серьезно, то Олег Тиньков участвует в этих судебных слушаниях в качестве частного лица, данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний, входящих в группу "Тинькофф".

Тинькофф банк стал титульным спонсором РПЛ 26 февраля. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2021/22.

Теги
Российский футбол
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