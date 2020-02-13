Новый спонсор и реформа Кубка России. Итоги исполкома РФС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Первое в 2020 году заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято несколько важных решений, касающихся структуры проведения ряда турниров, прошло в четверг в Доме футбола. В числе прочего было решено изменить формат проведения Кубка России на сезон-2020/21. В середине января клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании с перевесом в два голоса поддержали инициативу РФС по реформе Кубка. Руководство премьер-лиги и РФС не раскрывало детали изменений, о которых шла речь. Позднее президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС о том, что согласно плану союза, участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не в 1/16 финала, как это происходит сейчас.

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В четверг президент РФС Александр Дюков рассказал о принципиальных изменениях в формате турнира. В следующем сезоне в рамках Кубка России будет проведен групповой этап (10 групп по три команды, в каждой из которых будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В качестве преференции команды из третьего по силе дивизиона российского футбола обе встречи проведут дома. Второе принципиальное отличие заключается в том, что, как и говорил Иванов, клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в кубке с 1/8 финала, планируется, что эта стадия пройдет в марте 2021 года. "Таким образом мы пытаемся решить несколько задач. Прежде всего - популяризация регионов, где играют клубы ПФЛ, - пояснил Дюков. - Вторая задача заключается в том, что не участвующие в еврокубках команды получат возможность провести больше игр. Плюс нам разрешают играть в дни матчей Лиги чемпионов, и это важно, потому что позволяет сохранить дни для других окон". По словам главы РФС, союз намерен посмотреть на то, как новый формат скажется на турнире. "Михаил Гершкович (член исполкома РФС - прим. ТАСС) предлагал проводить не две игры, а шесть игр в группе, заполнить все окна, но мы решили, что такое радикальное решение пока принимать преждевременно", - отметил он. - Посмотрим, как будет работать новый формат. В будущем, если эту идею поддержат, мы можем увеличить количество матчей группового этапа". Также Дюков отметил, что принятое решение должно увеличить коммерческую составляющую, поскольку для участников еврокубков выступление в Кубке России начнется весной. Еще одним плюсом, по мнению президента РФС, является то, что матчи турнира станут более интенсивными. Говоря о титульном спонсоре Кубка России, букмекерской компании "Олимп", руководитель союза отметил, что договор с ней истекает, и возможно как продление соглашения, так и появление нового спонсора. "Но мы должны добиться увеличения призового фонда, это должно мотивировать команды относиться к кубку всерьез", - подчеркнул он. Финал Кубка России во второй раз пройдет в Екатеринбурге Еще одно решение, касающееся Кубка России, относилось к текущему розыгрышу турнира. Исполком РФС решил отдать право провести решающий матч Екатеринбургу и стадиону "Екатеринбург-Арена", который в 2018 году принял четыре матча чемпионата мира. Эта игра состоится 13 мая 2020 года. Борьбу за трофей продолжают вести восемь клубов, которым в начале марта предстоит провести четвертьфинальные встречи - это московские "Спартак" и ЦСКА, грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", ярославский "Шинник" и екатеринбургский "Урал", а также подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо".

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В этом году финал Кубка России может стать домашним для "Урала". Команда из Екатеринбурга за последние три года дважды доходила до решающей стадии турнира, но в обоих случаях уступала московскому "Локомотиву". Весной прошлого года после поражения в Самаре президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб с третьей попытки постарается завоевать Кубок России. После объявления решения исполкома РФС он рассказал ТАСС о том, что клуб "будет стараться провести финал на высоком уровне". В общей сложности на проведение финала Кубка России претендовали шесть стадионов - помимо "Екатеринбург-Арены", в список вошли стадионы "Нижний Новгород", "Калининград", "Ростов-Арена", "Мордовия-Арена" и "Лужники". При этом до последнего момента на проведение финала претендовали только две первых арены. "Мнение РФС разделилось, были сотрудники, которые больше склонялись в сторону Нижнего Новгорода, поэтому вопрос был вынесен на исполком РФС, голоса разделились, но в результате выбор пал на Екатеринбург. По голосам 14-6 в пользу Екатеринбурга", - отметил Дюков. При этом президент РФС заявил, что сам он не принимал участия в голосовании. Рассуждая о том, почему финал Кубка России не получили "Лужники", он сказал, что, если загружать только эту арену, остальные останутся незагруженными. "Стоимость аренды "Лужников" недешевая и значительно превышает стоимость аренды других стадионов, скорее всего, заполнить "Лужники" мы не сможем и получим полупустые трибуны, что плохо и для телекартинки. Если говорить о коммерческой составляющей, то в случае проведения финала в "Лужниках" можно будет говорить только об убытках", - пояснил Дюков. Вместе с тем глава организации не стал исключать того, что в следующем году главный стадион чемпионата мира 2018 года может принять финал Кубка России. "Для этого и мы должны провести работу, чтобы к Кубку был больший интерес", - подчеркнул он. РФС помог премьер-лиге найти нового спонсора Со второй части сезона у Российской премьер-лиги (РПЛ) появится новый титульный спонсор - им станет "Тинькофф банк". По словам президента РФС, сделка между организациями оценивается в 300 млн рублей. "Год назад мы начали переговоры, чтобы банк стал спонсором РФС, со временем я посчитал, что будет более правильным и эффективным для банка и РПЛ, если "Тинькофф" станет спонсором лиги. Я не участвовал в переговорах и сумму контракта узнал только неделю назад, но я действительно свел банк с Сергеем Прядкиным (президентом РПЛ - прим. ТАСС), были длительные переговоры", - заявил Дюков.

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В настоящее время генеральным партнером РПЛ является компания "Лига ставок". Также в число спонсоров входят производитель спортивной экипировки Nike и телеканал "Матч Премьер". При этом у лиги с середины 2018 года, когда истек срок соглашения с ПАО СК "Росгосстрах", не было технического спонсора. В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака". Несмотря на то что этот вопрос не был включен в повестку заседания исполкома РФС, Дюков высказался по данному поводу. "Лига проголосовала за увеличение матчей, но мое общение с руководством клубов показало, что нет клубов, которые могли бы по финансам и инфраструктуре играть в премьер-лиге, но есть клубы из Белоруссии, Казахстана, Армении, - заявил президент РФС. - У меня есть информация, что даже руководство тех клубов, которые проголосовали за [расширение], на самом деле против. Люди, которые пришли на собрание РПЛ, проголосовали за, хотя у них была команда голосовать против". Вместе с тем Дюков отметил, что в долгосрочной перспективе для такой страны, как Россия, 18 клубов - это нормально. "Но для этого мы должны иметь по крайней мере 24-25 клубов, которые инфраструктурно, материально и управленчески были бы готовы играть в РПЛ", - сказал глава РФС. Реформирование ПФЛ является промежуточным В прошлом декабре общее собрание клубов ПФЛ на своем заседании единогласно утвердило изменения, согласно которым со следующего сезона количество групп в первенстве должно быть сокращено с пяти до четырех - группу "Восток", которую составляют клубы Сибири, Дальнего Востока и Сахалина, планируется упразднить. По две команды из этих регионов со следующего сезона должны были добавиться в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье". В том же месяце исполком РФС не стал утверждать структурные изменения третьего по силе дивизиона российского футбола. На прошлой неделе комитет профессионального футбола РФС рекомендовал ПФЛ совместно с клубами, выступающими в лиге, дополнительно рассмотреть возможные варианты структуры проведения первенства страны с сезона-2020/21. В четверг идея по реформе в третьем по силе дивизионе российского футбола нашла поддержку у РФС. При этом Дюков сделал оговорку: "Предложение по сокращению количества зон на данный момент является оправданным и обоснованным, но это тактическое и промежуточное решение". Глава организации пояснил, что такой шаг необходим для того, чтобы сохранить клубы, которые сейчас играют на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В противном случае, по его мнению, клубы могут прекратить существование и футбол в этом регионе страны закончится. "Мы сейчас детально прорабатывали различные подходы к распределению клубов Дальнего Востока между другими зонами, оценили дополнительные расходы и затраты, провели работы, как мы могли бы эти затраты компенсировать. Но стоит вопрос, что дальше. Вряд ли мы хотим на этом остановиться, обсуждались различные направления развития ПФЛ. Мы будем стараться помогать возникновению новых клубов для ПФЛ, в том числе на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири", - подчеркнул президент РФС. РФС не виноват в ситуации с выплатами за переход Головина Отдельно Дюков высказался по поводу ситуации с солидарными выплатами за трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в выступающий в чемпионате Франции "Монако". Хавбек стал самым дорогим футболистом в истории России - новый клуб в июле 2018 года заплатил за него €30 млн. Интерес к этому трансферу вновь возник после того, как 10 февраля бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев во время выступления на встрече клуба Sport Connect в ответ на вопрос о неполучении солидарной выплаты футбольной школой города Калтана (Кемеровская область), которая приняла участие в воспитании футболиста, заявил о намерении разобраться в сложившейся ситуации.

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До того, как Головин оказался в ЦСКА в возрасте 16 лет, он занимался еще в трех детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) - городов Калтан и Осинники, а также клуба "Металлург-Кузбасс". В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов прописано, что клуб, занимавшийся подготовкой игрока с 12 до 15 лет, имеет право на 0,25% от суммы трансфера за год обучения, с 16 до 23 лет - на 0,5%. Солидарная выплата, которую должны были получить школы, составляет 5% от трансфера игрока в новый клуб, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил принимавший участие в подготовке игрока ЦСКА, еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока. "Я не хочу оправдываться, но это не вина РФС, школы должны следить за судьбами своих воспитанников, - заявил Дюков. - Тем более, если футболист переходит в "Монако" за большие деньги. Для нас это хороший урок, он дает понимание, как школы следят, что происходит с их воспитанниками". Также он заявил, что отделу паспортизации РФС будет поручено "информировать школы о тех трансферах, которые произошли с их игроками, и оказывать им какую-то информативную поддержку". Также президент РФС допустил вероятность того, что данной теме будет выпущена методичка, благодаря которой клубы и школы станут больше разбираться в вопросе. На этом фоне Дюков анонсировал установку солидарной выплаты ДЮСШ и клубам за воспитание игрока в размере 600 тыс. рублей. Они будут получать эту сумму в случае перехода игрока в другую команду. Решение вступит в силу с 1 июля 2020 года. Контракт с Черчесовым может быть продлен в ближайшее время В заключение общения со СМИ президент РФС высказался по поводу контракта главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Соглашение со специалистом рассчитано до середины 2022 года, в то время как чемпионат мира в Катаре в том же году пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В январе наставник национальной команды в интервью ТАСС называл пролонгацию действующего контракта еще на полгода не более чем техническим моментом. "Вполне возможно, что в ближайшее время будет подписан новый контракт до окончания чемпионата мира", - сказал Дюков.

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