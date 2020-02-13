Матыцин и Дюков обсудят вопрос лимита на легионеров в чемпионате России по футболу

С сезона-2020/21 выступающие в РПЛ команды смогут вносить в заявку из 25 человек не более восьми зарубежных футболистов. При этом ограничений по количеству иностранцев на поле не будет.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России на следующей неделе встретится с главой Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым для обсуждения вопроса о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), высшем дивизионе чемпионата страны. Об этом журналистам сообщил Дюков.

"Лимит устанавливаем не мы, а министерство спорта, - сказал Дюков. - Сейчас у нас новый министр, я встречаюсь с ним на следующей неделе и, естественно, этот вопрос подниму. Прошлый министр [Павел Колобков] поддерживал нынешний механизм лимита и считал его абсолютно правильным".

"Считаю, что постоянно менять что-то неправильно. Давайте посмотрим, как будет работать новый лимит. Я хочу понять, как относится Матыцин к такому механизму, как лимит. Это с ним обсужу", - отметил президент РФС, подчеркнув, что на предстоящей встрече будет обсуждаться не отмена лимита на легионеров, а сам вопрос в целом.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. В этом сезоне чемпионата России действует формат ограничения, согласно которому на поле одновременно должны находиться как минимум пять игроков с российским паспортом.