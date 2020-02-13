Дюков: реорганизация Кубка России улучшит коммерческую составляющую турнира

В четверг исполнительный комитет РФС на первом в 2020 году заседании одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21. Согласно новому варианту проведения турнира, участники еврокубков будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит сейчас.

"Это должно увеличить коммерческую составляющую, потому что участники еврокубков начнут выступать весной. Осенью, сами знаете, какое у них отношение, поэтому, безусловно, это повысит интерес наших спонсоров, - сказал Дюков. - У нас истекает договор с "Олимпом", возможно, мы продлим контракт, а, может, будет новый спонсор, но мы должны добиться увеличения призового фонда. Это должно мотивировать команды относиться к кубку всерьез".

"То, что шесть клубов начинают турнир с 1/8 финала, добавит интенсивности в матчи кубка. Мне кажется, что эти матчи пройдут при другом отношении, нежели, когда они играют 1/16 финала. Руководители клубов соглашаются, что надо больше играть, новый формат позволит провести хотя бы на один матч больше. Плюс мы восстанавливаем определенную справедливость - клубы, не играющие в еврокубках, тоже будут проводить матчи в середине недели", - добавил Дюков.

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". В 2020 году финал Олимп - Кубка России пройдет в Екатеринбурге 13 мая. Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.