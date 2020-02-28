Свищев: менеджерский опыт поможет Юрченко на посту президента ВФЛА

В пятницу Юрченко был избран президентом ВФЛА. Он был единственным кандидатом на этот пост. За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Менеджерские качества Евгения Юрченко помогут ему на посту президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"ВФЛА без решения финансовых проблем не может существовать, - сказал Свищев. - Там есть большие долги, штрафы, важно и финансовое стимулирование наших легкоатлетов. Господин Юрченко известен как мощный менеджер и авторитетный человек в бизнесе. Уверен, что у него получится выстроить федерацию и построить отношения с World Athletics".

"Думаю, спортсмены также положительно восприняли изменения. Уже довольно давно длятся все проблемы ВФЛА, которые было необходимо завершать", - добавил собеседник агентства.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.