Свищев: менеджерский опыт поможет Юрченко на посту президента ВФЛА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Менеджерские качества Евгения Юрченко помогут ему на посту президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
В пятницу Юрченко был избран президентом ВФЛА. Он был единственным кандидатом на этот пост. За его кандидатуру проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.
"ВФЛА без решения финансовых проблем не может существовать, - сказал Свищев. - Там есть большие долги, штрафы, важно и финансовое стимулирование наших легкоатлетов. Господин Юрченко известен как мощный менеджер и авторитетный человек в бизнесе. Уверен, что у него получится выстроить федерацию и построить отношения с World Athletics".
"Думаю, спортсмены также положительно восприняли изменения. Уже довольно давно длятся все проблемы ВФЛА, которые было необходимо завершать", - добавил собеседник агентства.
Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.