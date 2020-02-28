Новый президиум ВФЛА выступит с заявлением по делу Лысенко в начале следующей недели

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выступит с заявлением по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко в начале следующей недели. Об этом заявил журналистам после выборной конференции ВФЛА новый глава организации Евгений Юрченко.
Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов в пятницу на внеочередной выборной конференции.
"В начале следующей недели мы планируем сделать заявление по Лысенко, - сообщил Юрченко. - Мы готовы признать проблемы, которые были по допинговым скандалам в российской легкой атлетике. И наша деятельность будет направлена на то, чтобы таких действий не повторялось, и чтобы восстановиться для участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры".
Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.
29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.