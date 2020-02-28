Новый президиум ВФЛА выступит с заявлением по делу Лысенко в начале следующей недели

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выступит с заявлением по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко в начале следующей недели. Об этом заявил журналистам после выборной конференции ВФЛА новый глава организации Евгений Юрченко.

Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов в пятницу на внеочередной выборной конференции.

"В начале следующей недели мы планируем сделать заявление по Лысенко, - сообщил Юрченко. - Мы готовы признать проблемы, которые были по допинговым скандалам в российской легкой атлетике. И наша деятельность будет направлена на то, чтобы таких действий не повторялось, и чтобы восстановиться для участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры".