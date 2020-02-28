Юрченко заявил, что намерен участвовать в выборах президента ВФЛА после ОИ-2020

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко намерен участвовать в выборах президента организации после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

Юрченко был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов в пятницу на внеочередной выборной конференции.

"Буду участвовать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа. Очередные выборы президента ВФЛА должны будут пройти в течение шести месяцев после окончания Олимпиады.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.