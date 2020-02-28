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Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Кадурин: Юрченко предстоит вернуть российских легкоатлетов на международную арену

Руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области считает, что Юрченко имеет для такой работы большой потенциал и необходимые знания

ВОРОНЕЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Избранному на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгению Юрченко предстоит решить задачу по возвращению российских легкоатлетов на международный уровень и усилить их защиту. Об этом в пятницу заявил ТАСС руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

Юрченко в пятницу был избран президентом ВФЛА. Он стал единственным кандидатом на этот пост и был выдвинут от Воронежской региональной федерации легкой атлетики.

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"Юрченко предстоит решать задачи важных направлений: возвращение позиций российской легкой атлетики на международный уровень, аккредитация российской федерации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а также защита интересов российских спортсменов во всех международных юридических инстанциях", - сказал Кадурин.

Кадурин уточнил, что Юрченко имеет для такой работы большой потенциал и необходимые знания. "Эта работа сводится не только к антидопинговым вопросам, а вообще к медико-биологическому обеспечению. Также эта работа связана в целом с защитой наших российских легкоатлетов на международных мероприятиях и соревнованиях. Это и плотная работа с Международным олимпийским комитетом, с множеством общественных организаций, которые сегодня заинтересованы в развитии одного из самых популярных в мире видов спорта", - добавил Кадурин.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допинговых скандалов. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В начале 2020 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

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