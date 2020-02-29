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Зимние олимпийские виды спорта

Фендт покинет пост президента Международной федерации санного спорта в июне 2020 года

72-летний функционер объяснил свое решение тем, что хочет больше времени уделять личной жизни
Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 29 февраля. Президент Международной федерации санного спорта (FIL) немец Йозеф Фендт покинет занимаемый пост на конгрессе организации, который пройдет с 15 по 16 июня в Германии. Комментарий 72-летнего Фендта приводит пресс-служба FIL.

Фендт, который возглавляет федерацию с 1994 года, объяснил свое решение тем, что хочет больше времени уделять личной жизни. "Я передаю хорошо организованную международную федерацию с упорядоченными финансами и четкими структурами", - сказал Фендт.

После ухода Фендта пост президента организации займет генеральный секретарь FIL латвиец Эйнарс Фогелис.

Фендт является серебряным призером Олимпийских игр 1976 года по санному спорту, в его активе две золотые медали чемпионатов мира. После завершения спортивной карьеры Фендт занялся управленческой деятельностью и начал работу в FIL. С 1985 по 1994 год он занимал должность вице-президента FIL.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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