Фендт покинет пост президента Международной федерации санного спорта в июне 2020 года

ТАСС, 29 февраля. Президент Международной федерации санного спорта (FIL) немец Йозеф Фендт покинет занимаемый пост на конгрессе организации, который пройдет с 15 по 16 июня в Германии. Комментарий 72-летнего Фендта приводит пресс-служба FIL.

Фендт, который возглавляет федерацию с 1994 года, объяснил свое решение тем, что хочет больше времени уделять личной жизни. "Я передаю хорошо организованную международную федерацию с упорядоченными финансами и четкими структурами", - сказал Фендт.

После ухода Фендта пост президента организации займет генеральный секретарь FIL латвиец Эйнарс Фогелис.

Фендт является серебряным призером Олимпийских игр 1976 года по санному спорту, в его активе две золотые медали чемпионатов мира. После завершения спортивной карьеры Фендт занялся управленческой деятельностью и начал работу в FIL. С 1985 по 1994 год он занимал должность вице-президента FIL.