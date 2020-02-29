Гарт: уход Фендта не скажется на отношении Международной федерации санного спорта к РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Отношение Международной федерации санного спорта (FIL) к России не изменится после ухода с поста президента организации Йозефа Фендта. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР), член исполкома FIL Наталия Гарт.

Фендт покинет пост президента FIL на конгрессе организации в июне 2020 года. Федерацию возглавит генеральный секретарь FIL латвиец Эйнарс Фогелис.

"На наши отношения с международной федерацией это не повлияет. Я вхожу в исполком FIL, у нас хорошие отношения с представителями федерации, в том числе с президентом и генеральным секретарем", - сказала Гарт.

Фендт возглавляет Международную федерацию санного спорта с 1994 года.