Новый президент ВФЛА Юрченко планирует посетить Фестиваль прыжков с шестом в Лужниках

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко планирует посетить Фестиваль прыжков с шестом, который пройдет 29 февраля на Малой спортивной арене "Лужники". Об этом он сообщил ТАСС.

Фестиваль прыжков с шестом проводится в Москве впервые и будет длиться весь день. Первыми начнут соревноваться совсем юные шестовики, затем наступит черед юниоров, а в 17:00 мск начнут борьбу за награды 16 сильнейших прыгунов с шестом России (по восемь у мужчин и женщин). В их числе чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова и серебряный призер ЧЕ-2018 Тимур Моргунов.

Ожидается, что в числе почетных гостей будут прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Илья Иванюк, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

"Я также планирую прийти на этот турнир", - сказал Юрченко, который в пятницу был избран на пост президента ВФЛА большинством голосов на внеочередной выборной конференции.

Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Он является членом совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.