На взлет. Человек из авиастроения возглавил российскую легкую атлетику

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко стал новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это будет его первый опыт работы в профессиональном спорте, однако времени на раскачку нет: до Олимпийских игр в Токио остается четыре месяца, а российские легкоатлеты сейчас лишены возможности выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе. Юрченко был избран президентом в пятницу. Конкурентов не было. Другие желающие поспорить за пост либо взяли самоотвод, либо были отсеяны решением рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР), которая взяла под управление погрузившуюся в системный кризис национальную федерацию. Безальтернативно Чтобы отобрать кандидата с незапятнанной репутацией в легкой атлетике, пришлось выбрать человека, который к ней никакого отношения не имел. И это тоже определенный итог работы предыдущего руководства ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным, который вместе с частью своей команды был отстранен от легкой атлетики в связи с допинговым делом серебряного призера чемпионата мира в прыжках в высоту Данила Лысенко.

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Трехлетняя работа Шляхтина по возвращению российской легкой атлетики в международную семью завершилась тем, что национальная федерация оказалась на пороге исключения из числа ее членов. Шляхтина обвинили в попытке выгородить Лысенко с помощью поддельных медицинских справок, хотя, не будь этой истории, легкоатлет мог уже отбыть дисквалификацию и вернуться к соревнованиям, а ВФЛА - восстановить свое членство в World Athletics. Шляхтин при этом виновным себя не считает, он даже оспорил решение, однако времени на судебные разбирательства у российской легкой атлетики нет - Игры в Токио уже совсем близко, пререкаться с World Athletics и ждать итога судебных разбирательств в сложившихся условиях некогда. Систему необходимо было срочно перезагружать. В итоге переустановки выбор пал на Юрченко. В прессе появлялась информация, что не без помощи государства, чему в международной федерации могли не обрадоваться, однако Юрченко подобные предположения опроверг. "Я с этого начал свое выступление сегодня на конференции, - сказал он. - Я был последним, кто выдвинул свою кандидатуру на пост президента ВФЛА. Ни к министерству спорта, ни к администрации президента я не имел и не имею никакого отношения". Победить заразу Усугубившийся в связи с делом Лысенко кризис в российской легкой атлетике привел к тому, что Министерство спорта России до 1 марта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. Возвращение аккредитации в числе первостепенных задач Юрченко. В один ряд с ней встают выстраивание отношений с международной федерацией и завершение дела Лысенко.

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Решением всех этих вопросов Юрченко и новый состав президиума, в который вошел даже глава медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов, займется уже на следующей неделе. "Главная задача - борьба с нарушением антидопинговых правил, - сказал Безуглов. - Думаю, в этом направлении можно получить быстрые результаты. Уже в этом году, если все пойдет хорошо, мы планируем, что таких нарушений будет как минимум вдвое меньше, чем в прошлом. Я уверяю, что в течение нескольких лет эта зараза будет побеждена". К 10 марта у World Athletics уже должен лежать ответ от ВФЛА по делу Лысенко, от которого зависит, сможет ли национальная федерация избежать исключения из международной и снятия моратория на выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Прошлый ответ ВФЛА, которая еще управлялась наследниками Шляхтина, только усугубил ситуацию. "Наши действия будут сильно отличаться от того бездействия, которое было", - заметил Юрченко.

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Его избрание одобрил даже глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, который был оппонентом Шляхтина и не стеснялся критиковать его управленческие решения. "Процесс взаимодействия с ОКР и министерством спорта получился качественным. Во время заседаний группы шла конструктивная работа, мы выслушивали мнение комиссии спортсменов. Я человек реально независимый, меня сложно продавить, поэтому могу сказать откровенно: я получал удовольствие от того, что мы можем работать на таком хорошем уровне", - отметил Ганус. "Я надеюсь, что угроза полного исключения ВФЛА отойдет", - сказал Ганус, говоря о совете World Athletics, заседание которого пройдет 11-12 марта. Душещипательная история Юрченко 51 год, с апреля по октябрь 2018 года он был первым вице-губернатором Воронежской области. С 2002 по 2005 год занимал пост заместителя генерального директора телекоммуникационной компании "Связьинвест", с 2009 по 2010 год возглавлял организацию. Как уже отмечалось, с легкой атлетикой его ничего не связывало. За исключением того факта, что он живет в районе Сокольники, рядом с Олимпийским центром братьев Знаменских. Он и его дети занимаются там спортом. В 2016 году на этом стадионе состоялся турнир по легкой атлетике, в котором приняли участие российские атлеты, не допущенные к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Та история запала Юрченко в душу, и спустя четыре года он решился помочь "королеве спорта". Именно так он объясняет причину своего прихода в ВФЛА.