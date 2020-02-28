Заседание комиссии Минспорта РФ по восстановлению аккредитации ВФЛА пройдет 2 марта

31 января Матыцин подписал приказ о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА сроком до 1 марта 2020 года. 28 февраля прошла внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой был выбран новый президент организации - Евгений Юрченко.

"2 марта министерство спорта проведет заседание комиссии, на которой рассмотрит восстановление аккредитации ВФЛА. Надеюсь, ее полномочия в России будут полностью восстановлены", - сказал Матыцин.

"Главная задача на тот период, на который выбран Евгений Юрченко (до очередной выборной конференции, которая должна пройти после окончания Олимпийских игр в Токио), - это антикризисное управление. Задача непростая, но, я надеюсь, она будет решена. ВФЛА должна быть восстановлена в качестве полноценного члена международной федерации, должны быть обеспечены права спортсменов по участию в международных стартах. Также мы ждем консолидации всех сил: спортсменов, тренеров, регионов для построения эффективной модели управления федерацией", - отметил министр спорта, добавив, что ведомство открыто к сотрудничеству и готово оказывать поддержку новому руководству ВФЛА.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России.